Коллекционеров редких купюр предупредили об опасности

Это увлечение таит в себе немало сюрпризов

Больше, чем деньги. Мало кто знает, но обычные с виду банкноты, российские рубли, могут стоить в десятки раз дороже своего номинала. Получить купюру с сюрпризом можно где угодно - хоть в банкомате, хоть на сдачу.

Главное, знать на что обращать внимание, и где найти тех, кто за такую купюру готов щедро заплатить. Коллекционеры банковских билетов - бонисты.

Для них огромную ценность могут представлять не только исторические экземпляры, но и современные образцы с особенностями.

Татьяна Сидорова узнала, как печатают деньги, встретилась с экспертами, и убедилась: иногда бонистика может быть опасным увлечением (смотрите видео).

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