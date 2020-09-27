Число пострадавших при обрушении моста в Подмосковье превысило 50 человек

18 граждан Киргизии находятся в тяжёлом состоянии

Число пострадавших при обрушении перехода на предприятии в подмосковном Ступине превысило 50 человек. Все они находятся в больницах, 18 из них – в тяжёлом состоянии, двое - в реанимации.

Обрушение 35-метровой конструкции в промзоне предприятия "ФМ логистик" произошло утром 27 сентября из-за перегрузки пешеходного перехода. С четырёхметровой высоты он упал на инженерные коммуникации и повредил их. Многие пострадавшие получили ожоги от горячей воды и переломы.

Проверку проводят прокуратура и Следственный комитет России. Известно, что на предприятии трудились в основном приезжие из стран СНГ. Все пострадавшие - граждане Киргизии.

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