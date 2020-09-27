ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Число пострадавших при обрушении моста в Подмосковье превысило 50 человек

14:10
  • воскресенье
  • 27 сентября 2020

18 граждан Киргизии находятся в тяжёлом состоянии

Число пострадавших при обрушении перехода на предприятии в подмосковном Ступине превысило 50 человек. Все они находятся в больницах, 18 из них – в тяжёлом состоянии, двое - в реанимации. 
Видео с места обрушения моста в подмосковной промзоне

Обрушение 35-метровой конструкции в промзоне предприятия "ФМ логистик" произошло утром 27 сентября из-за перегрузки пешеходного перехода. С четырёхметровой высоты он упал на инженерные коммуникации и повредил их. Многие пострадавшие получили ожоги от горячей воды и переломы.

Проверку проводят прокуратура и Следственный комитет России. Известно, что на предприятии трудились в основном приезжие из стран СНГ. Все пострадавшие - граждане Киргизии.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Обрушение моста в Ступино
Обрушение моста в Ступино
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.