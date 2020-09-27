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Израиль и Великобритания фиксируют рекордные показатели заболеваемости COVID-19

15:02
  • воскресенье
  • 27 сентября 2020

Там вводятся новые ограничения

В Израиле вновь ужесточили правила общего карантина: тысячи людей отправили на удалёнку. Гражданам запрещено отходить от дома более чем на один километр без уважительной причины. В стране действует система штрафов за отсутствие масок. Наказание за такое правонарушение - 500 шекелей (более 11 тысяч рублей)
Мир накрывает вторая волна коронавируса

Во многих странах мира сейчас фиксируются рекордные показатели заболеваемости коронавирусом. К примеру, в Великобритании 26 сентября количество зараженных за сутки составило 6 874, это самый высокий показатель с начала пандемии. Рост инфицированных наблюдается Нидерландах, ФРГ, Грузии и Бельгии.

В части мировых столиц действуют серьёзные ограничения на работу баров, ресторанов и других заведений. Так, в Дубае введен комендантский час для отелей и сферы развлечений, а в канадском Онтарио ограничили работу баров и ресторанов, они открыты до полуночи. В Греции из-за коронавируса введён новый график работы магазинов розничной торговли.

По данным на 27 сентября, в России зафиксировано 1 151 438 инфицированных, прирост за сутки составил 7 867 человек. В Москве с начала пандемии выявили 285 776 носителей вируса, за последние 24 часа заразились 2 016 человек.

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