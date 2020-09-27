Мировое сообщество просит Баку и Ереван остановить войну на границе

Политики обратились к сторонам конфликта

Российский МИД призвал стороны карабахского конфликта немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров. Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась утром 27 сентября. Армии двух стран обменялись артиллерийскими ударами. Под обстрелы попали позиции военных и мирные посёлки.

Баку и Ереван обвиняют друг друга в эскалации конфликта. Власти непризнанного Нагорного Карабаха сообщают о десятках погибших и раненых. Они объявили военное положение и мобилизацию мужчин старше 18 лет.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил своему азербайджанскому коллеге и заявил о полной поддержке со стороны Анкары по ситуации в Нагорном Карабахе.

Глава российского МИДа провёл срочные телефонные переговоры с министрами иностранных дел Турции, Армении и Азербайджана. В них шла речь о прекращении эскалации конфликта. Прекратить огонь призвали также главы ОБСЕ и Евросовета, Папа Римский Франциск и ряд политических деятелей, сообщает "ТВ Центр".

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