Кадры с места страшного ДТП с автобусом под Калининградом

В аварии погибли 7 человек

В Сети опубликованы кадры, сделанные очевидцами через несколько минут после аварии в Калининградской области. Видно, что ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика произошло на узкой дороге. Автобус лежит на боку, рядом разбросаны части кузова. Работают пожарные , спасатели и сотрудники ДПС.

В аварии погибли семь человек, 14 пассажиров автобуса получили различные травмы. Среди пострадавших есть ребёнок. Часть пострадавших находится в тяжёлом состоянии.

В местном управлении МЧС сообщили, что для ликвидации последствий ДТП были привлечены 43 человека и 13 единиц техники. На месте происшествия работает следственная группа. Там же находится заместитель прокурора Зеленоградского района Калининградской области.

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