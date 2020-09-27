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28 сентября объявлено днём траура в Калининградской области

16:23
  • воскресенье
  • 27 сентября 2020

Такое решение принял глава региона

Понедельник, 28 сентября объявлен днём траура в Калининградской области из-за гибели семи человек в ДТП. Авария произошла утром 27 сентября.
Кадры с места страшного ДТП с автобусом под Калининградом

На узкой загородной дороге столкнулись рейсовый автобус и грузовик. Погибли семь человек, 14 пострадали.

Губернатор области Антон Алиханов принял решение об объявлении траура 28 сентября, пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим и выразил соболезнования семьям погибших.

Известно, что автобус и водитель перед рейсом прошли необходимые проверки. Машина была в исправном состоянии, она новая, в эксплуатации была не более полутора лет. Виновника аварии предстоит определить следователям.

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