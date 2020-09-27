Квят пришёл восьмым на гонке "Формулы-1" в Сочи

Россиянин занимает 14 место в общем зачёте

Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят пришёл восьмым на гонке в Сочи. Первое место занял финн Валттери Боттас.

На второй позиции - нидерландец Макс Ферстаппен, третьим к финишу пришёл шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон.

В общем зачёте сейчас лидирует Хэмилтон, у него 205 очков, наш Квят с 14 очками занимает 14 строчку.

Гонка Гран-при России проходила на "Сочи-Автодроме". Организаторы предприняли особые меры безопасности из-за пандемии коронавируса. Зрителей обязали соблюдать социальную дистанцию и иметь при себе средства защиты. Следующий этап "Формулы-1" пройдет в Германии с 9 по 11 октября.

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