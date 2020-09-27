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В Азербайджане введено военное положение

17:35
  • воскресенье
  • 27 сентября 2020

В крупных городах будет действовать комендантский час

Парламент Азербайджана принял решение о введении в ряде регионов военного положения. Также речь идёт о введении комендантского часа в крупных городах страны, сообщает "Интерфакс".
Мировое сообщество просит Баку и Ереван остановить войну на границе

Обострение ситуации на границе Нагорного Карабаха, фактически контролируемого Арменией, и Азербайджана произошло утром 27 сентября. Стороны начали обмениваться артиллерийскими и ракетными ударами, использовалась авиация. Сообщается о нескольких десятках погибших с обеих сторон, есть жертвы среди мирного населения. Баку и Ереван обвиняют друг друга в подготовленных провокациях, из-за которых начались военные действия.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о нападении на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику со стороны Азербайджана и ввёл на территории всей страны военное положение и всеобщую мобилизацию.

Мировое сообщество обратилась к Баку и Еревану с требованием соблюдать международные нормы, прекратить кровопролитие и сесть за стол переговоров.

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