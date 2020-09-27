Новые подробности спасения украинского курсанта в катастрофе Ан-26

Он рассказал об этом следователям
Стали известны подробности спасения курсанта из горящего украинского Ан-26. С ним в больнице удалось пообщаться председателю Харьковской областной администрации Алексею Кучеру.
По его словам, пострадавшего в авиакатастрофе Вячеслава Золочевского от начавшегося после падения самолёта пожара спас кусок фюзеляжа.
"Он находился в определенной капсуле, поэтому, собственно, огонь не достал его", – сообщил Кучер.
Военно-транспортный самолет Ан-26 разбился 25 сентября в Харьковской области. На его борту находились 27 человек – офицеры и курсанты военного училища. Это был тренировочный полёт.
После падения два человека спаслись, но один из сослуживцев Золочевского позже скончался от ожогов в госпитале. По предварительной версии, причиной катастрофы могли стать техническое состояние самолёта или ошибка пилотирования.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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