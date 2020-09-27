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Пашинян срочно позвонил Путину на фоне обострения ситуации в Карабахе

18:14
  • воскресенье
  • 27 сентября 2020

На границе с Азербайджаном идут бои

Премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил Владимиру Путину после резкого обострения ситуации в Нагорном Карабахе. В сообщении пресс-службы Кремля говорится, что с российской стороны выражена серьёзная озабоченность в связи с возобновлением широкомасштабных боестолкновений на границе с Азербайджаном.
Обострение в Нагорном Карабахе: идут бои на границе с Азербайджаном

Сейчас важно предпринять все необходимые усилия для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации противостояния, а главное - нужно прекратить военные действия, констатировали Путин и Пашинян.

Утром 27 сентября на границе Нагорного Карабаха с Азербайджаном начались активные боевые действия с применением авиации и артиллерии. Стороны обвинили друг друга в провокациях. Сообщается о нескольких десятках погибших с обеих сторон, есть жертвы среди мирного населения.

Мировое сообщество обратилась к Баку и Еревану с требованием соблюдать международные нормы, прекратить кровопролитие и сесть за стол переговоров.

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