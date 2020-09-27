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В Сеть попало видео с места падения легкомоторного самолёта в Волгу

19:47
  • воскресенье
  • 27 сентября 2020

Погибли два человека

На месте падения легкомоторного самолёта в Волгу неподалёку от Нижнего Новгорода очевидцы сняли видео. На кадрах – сильно повреждённая машина доставлена спасателями к берегу. На месте работают сотрудники МЧС и врачи скорой помощи.

По данным спасателей, погибли два человека, находившиеся на борту машины. Самолёт потерпел крушение рядом с селом Михальчиково.

Известно, что пилот перед вылетом не получил разрешение. Он не справился с управлением и уронил самолёт в воду.

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