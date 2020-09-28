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Мощные природные пожары в Воронежской области сняли на видео

08:29
  • понедельник
  • 28 сентября 2020

МЧС усиливает группировку для борьбы с огнем

Воронежская область охвачена природными пожарами, которые подступают к столице региона. По данным Авиалесоохраны, сейчас в огне 130 гектаров.

В опасной зоне оказались сразу несколько поселков. Накануне в Новоподклетном сгорели два нежилых дома, пять хозпостроек, баня и гараж. Один жилой дом поврежден. Сейчас угроза снята. Тем не менее, для местных жителей оборудован пункт временного размещения. Невозможно проехать по некоторым дорогам. Они оказались в огненной ловушке. Тушение осложняется сильным ветром и отсутствием источников воды в населенных пунктах, передает "ТВ Центр".

МЧС усиливает группировку. В область направлены липецкие и тульские пожарные. К уже действующему вертолету МИ-8  сегодня должен присоединиться еще один и самолет-амфибия БЕ-200.

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