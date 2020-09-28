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Путин поздравил работников атомной отрасли с профессиональным праздником

09:09
  • понедельник
  • 28 сентября 2020

Россия будет укреплять свои возможности

Профессиональный праздник и юбилей отрасли отмечают  работники атомной промышленности России. 75 лет назад в Советском Союзе было создано управление для проведения работ по ядерной тематике, а спустя всего четыре года состоялось испытание РДС-1 - первого отечественного заряда. Причем одновременно ученые работали над мирным применением атома. Наша страна первой построила промышленную АЭС и атомный ледокольный флот.

Сейчас государственная корпорация Росатом – это 400 предприятий и организаций, где трудятся 250 тысяч человек. Компания помимо выработки энергии занимается ядерной медициной, цифровой и инновационной продукцией. Кроме того, специалисты отрасли внесли неоценимый вклад в обеспечение обороны страны. Это укрепление ядерного щита России - разработка и испытание новейших и не имеющих аналогов видов вооружений. Ветеранов и работников атомной промышленности поздравил Владимир Путин.

"Сегодня атомная промышленность России, коллективы профильных предприятий, НИИ, КБ добиваются больших, значимых для всей страны результатов, прежде всего, в развитии атомной генерации при строжайшем соблюдении самых высоких требований и стандартов безопасности. Четкое, бесперебойное энергоснабжение обеспечивается в полном объеме, в том числе в текущем году - в сложных условиях борьбы с опасной эпидемией. Госкорпорация Росатом активно активно участвует в решении и многих других насущных и перспективных задач: создает востребованные цифровые, инновационные продукты, проводит глубокие исследования в области металлургии, медицины, экологии, является центром разработки технологий по обращению и ликвидации опасных отходов, играет важнейшую роль в комплексном освоении Северного морского пути, обновлении атомного ледокольного флота". - сказал Путин.
 

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