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Роспотребнадзор обновил рекомендации для людей старше 60 лет

08:28
  • понедельник
  • 28 сентября 2020

Гражданам советуют избегать общественных мест

Избегать посещения общественных мест и даже контактов с родственниками, если у тех есть признаки ОРВИ рекомендует Роспотребнадзор. Ведомство обновило рекомендации для граждан, которые оказались в группе особого риска из-за коронавируса.
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Людям старше 60 лет советуют не ходить в поликлинику в случае болезни – речь не только о признаках простуды, а о любых проблемах со здоровьем. При недомогании надо вызвать врача на дом. А если близкие вернулись из-за границы и у них появились симптомы простуды – надо ограничить с ними контакты и настаивать, чтобы они обратились за медицинской помощью.

"Люди "серебряного возраста" старше 60 лет в группе особого риска ... Пользуйтесь масками в местах массового скопления людей - в общественном транспорте, магазине, при посещении банка или МФЦ. Постарайтесь реже посещать общественные места. По возможности реже пользуйтесь общественным транспортом, особенно в часы пик", - говорится в сообщении ведомства.

Пожилым людям напоминают, что при кашле и чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми бумажными платочками. Их нужно выбросить сразу после использования. Для дезинфекции Роспотребнадзор рекомендует использовать влажные салфетки - ими можно протереть сумки, телефоны, книги и другие предметы. Специалисты рекомендуют просить родственников или сотрудников соцслужб о помощи с покупкой продуктов и товаров первой необходимости.

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