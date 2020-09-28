ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Китай готовит к продаже свою первую вакцину от COVID-19

08:29
  • понедельник
  • 28 сентября 2020

В КНР ученые работают над 11 препаратами

К концу года в продажу может поступить китайская вакцина от коронавирусной инфекции, сообщили в отделе пропаганды государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

Роспотребнадзор обновил рекомендации для людей старше 60 лет
В Москве начали действовать новые меры из-за COVID-19

"В настоящее время исследования и разработки вакцин в Китае в целом проходят успешно, четыре вакцины уже были одобрены для проведения третьей фазы клинических испытаний за границей, что составляет 44% от общего числа всех клинических испытаний третьего этапа, проводимых в мире", - рассказали в ведомстве.

Также несколько вакцин допустили до первой и второй фазы клинических испытаний. В стране продолжают работать над созданием новых препаратов от коронавирусной инфекции. Сейчас китайские ученые проводят клинические испытания сразу 11 вакцин от COVID-19, при этом четыре из них уже находятся на третьем этапе тестов. Специалисты утверждают, что китайская инактивированная вакцина может поступить в продажу уже в конце этого года, передает РИА Новости.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 33 миллионов человек, 996 тысяч из них скончались. В России выявлено 1,15 миллиона заболевших, более 20 тысяч пациентов скончались.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Китайская вакцина
Китайская вакцина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.