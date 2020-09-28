Китай готовит к продаже свою первую вакцину от COVID-19

В КНР ученые работают над 11 препаратами

К концу года в продажу может поступить китайская вакцина от коронавирусной инфекции, сообщили в отделе пропаганды государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

"В настоящее время исследования и разработки вакцин в Китае в целом проходят успешно, четыре вакцины уже были одобрены для проведения третьей фазы клинических испытаний за границей, что составляет 44% от общего числа всех клинических испытаний третьего этапа, проводимых в мире", - рассказали в ведомстве.

Также несколько вакцин допустили до первой и второй фазы клинических испытаний. В стране продолжают работать над созданием новых препаратов от коронавирусной инфекции. Сейчас китайские ученые проводят клинические испытания сразу 11 вакцин от COVID-19, при этом четыре из них уже находятся на третьем этапе тестов. Специалисты утверждают, что китайская инактивированная вакцина может поступить в продажу уже в конце этого года, передает РИА Новости.

Первые сообщения о новой коронавирусной инфекции COVID-19 начали поступать в конце прошлого года, болезнь обнаружили в Китае. В марте Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. За все время с момента появления инфекции в мире заболело около 33 миллионов человек, 996 тысяч из них скончались. В России выявлено 1,15 миллиона заболевших, более 20 тысяч пациентов скончались.

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