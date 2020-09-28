Стало известно о тайном свидании Меркель с Навальным в клинике Charite

Неожиданные детали сообщили германские СМИ

Немецкие СМИ сообщили о секретной поездке канцлера ФРГ Ангелы Меркель. По данным издания Spiegel, Меркель тайно навестила российского блогера Алексея Навального в берлинской клинике Charite.

"По информации Spiegel, канцлер в условиях полной секретности навестила российского оппозиционного политика, когда он лежал на больничной койке в берлинской Charite", - пишет Spiegel со ссылкой на собственные осведомленные источники. Авторы считают, что этим визитом Меркель подчеркнула "солидарность правительства ФРГ с Навальным".

Алексея Навального перевезли в берлинскую клинику из Омска. 7 сентября блогера вывели из искусственной комы. Власти Германии утверждают, что Навального отравили усовершенствованной версией "Новичка". Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что на запросы Москвы по ситуации с Навальным Германия дает несуразные ответы.

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