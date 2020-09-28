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В Москве магазины сети "Ашан" оштрафовали на полтора миллиона

08:47
  • понедельник
  • 28 сентября 2020

Руководство компании пыталось обжаловать решение надзорного ведомства

Несколько столичных магазинов сети Ашан оштрафовали на 1,55 миллиона рублей. В Роспотребнадзоре объяснили, что штрафы были выписаны за недостоверное декларирование пищевой продукции.
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"За нарушения требований технических регламентов, представляющих угрозу здоровью и жизни граждан, при изготовлении и реализации ООО "АШАН" пищевой продукции и недостоверное декларирование на юридическое лицо было вынесено девять постановлений об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 14.43, ч. 1 ст. 14.44 КоАП РФ о наложении штрафов на общую сумму 1 550 000 рублей", - сообщили в ведомстве.

В прошлом году в начале лета специалисты в ходе плановой выездной проверки зафиксировали в магазинах "АШАН" ряд нарушений. Тогда же были выданы предписания об устранении нарушений требований технических регламентов и о прекращении действия девяти деклараций о соответствии.

"Не согласившись с вынесенными постановлениями и предписаниями, ООО "АШАН" обжаловало вышеуказанные акты ... Арбитражным судом Московского округа все вынесенные управлением Роспотребнадзора по городу Москве постановления о назначении ООО "АШАН" административных наказаний и предписания об устранении нарушений признаны законными и обоснованными. Действие девяти деклараций прекращено", - подчеркнули в сообщении.

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