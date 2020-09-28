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Сергунина: В Москве запустили новый полезный онлайн-проект для предпринимателей

09:06
  • понедельник
  • 28 сентября 2020

Заявить о своем бизнесе стало проще

Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о новой онлайн-платформе для предпринимателей "Карта инновационных решений". Сервис поможет найти информацию о технологичных продуктах и сервисах, созданных российскими компаниями.

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"Предпринимателям, создающим технологичные новинки, "Карта инновационных решений" поможет рассказать о себе, привлечь покупателей и деловых партнеров. А потенциальным инвесторам и заказчикам теперь будет проще найти нужные товары или услуги", - объяснила задумку Сергунина. Она подчеркнула, что уже сейчас на платформе можно ознакомиться более чем с 1,5 тыс. разработок.

Чтобы быстро найти нужное решение, следует выбрать в виртуальном каталоге сферу его применения из представленных: "Торговля и услуги", "Туризм и отдых", "ЖКХ", "Здравоохранение", "Безопасность", "Образование и кадры", "Строительство и капитальный ремонт", "Социальное обеспечение", "Экология", а также "Транспорт и мобильность". Уточнить необходимые параметры можно с помощью фильтров.

Каждая представленная на портале инновация дополнена кратким описанием и контактами компании-разработчика. Также на сайте создано несколько спецпроектов, посвященных актуальным темам. Можно найти информацию о борьбе с коронавирусом, инновационных решениях в сфере умного города или о перспективах развития туристической отрасли.

Сергунина подчеркнула, что разместить информацию о своей разработке может любая российская компания. Проект курирует Агентство инноваций Москвы, подведомственное столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития, передает АГН "Москва".

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