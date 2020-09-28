Назван самый качественный клубничный йогурт

Все проверенные образцы безопасны для здоровья

Специалисты Роскачества исследовали клубничный йогурт семи брендов: "Б.Ю. Александров", "Искренне Ваш", "Савушкин", "Слобода", Danon, Epica, Valio.

Эксперты не нашли кишечную палочку ни в одном из образцов. Кроме того, в них нет растительных жиров, красителей, тяжелых металлов, радионуклидов, пестицидов и генно-модифицированных организмов.

Однако в йогуртах "Б.Ю. Александров" и "Искренне Ваш" выявили превышение по показателю "дрожжи". Это нарушает требования технического регламента Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции".

В йогурте "Искренне Ваш" также обнаружены нарушения по показателю "массовая доля белка".

В образце "Савушкин" оказалось заниженное количество молочнокислых микроорганизмов. Как говорится на сайте Роскачества, это связано с нарушением процесса сквашивания либо с несоблюдением температурных режимов хранения.

В йогуртах Danon и Valio нашлись следы антибиотика хлортетрациклина, однако в незначительном количестве. Опасности для здоровья они не представляют.

Эксперты отметили, что йогурт "Слобода" соответствует обязательным требованиям законодательства и опережающему стандарту Роскачества.

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