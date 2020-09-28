Врач рассказал, как обезопасить себя от вирусов и простуды

Осенью стоит немного скорректировать рацион

Первый месяц осени подходит к концу, а вместе с тем возрастает риск заболевания ОРВИ. Отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, как остаться здоровым в сезон простуд.

Врач рекомендовал пить больше воды, поскольку жидкость способствует активному разрушению вирусов. "Они не выдерживают гидравлического удара и разрушаются. Выбирайте любые чаи, которые вам нравятся", - подчеркнул Зайцев.

Также он посоветовал употреблять больше продуктов с высоким содержанием витамина С. Его можно найти в цитрусовых, имбире, киви и даже в привычной квашеной капусте. Чтобы совместить первые два совета, достаточно добавить половину лимона в кувшин с водой, а затем в течение дня пить получившийся напиток. "Пьем это не стаканом, а небольшими глотками между приемами пищи", - добавил отоларинголог.

Также привычный рацион стоит разнообразить блюдами с большим количеством зелени – это не только обеспечит организм витаминами, но и поспособствует очищению желудочно-кишечного тракта, передает Радио Sputnik.

Напоследок Зайцев отметил, что при первых признаках недомогания следует обратиться к врачу. "Это очень важно: если вы чувствуете недомогание, простуду, выделения из носа, заложенность уха – не терпите свое состояние, само это заболевание уйти не захочет. Доктор вам поможет", - резюмировал специалист.

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