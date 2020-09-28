ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве выздоровели от коронавируса еще 942 человека

09:29
  • понедельник
  • 28 сентября 2020

Предложение стать донором плазмы остается в силе

Московские врачи за минувшие сутки вылечили от связанных с коронавирусом заболеваний более 900 пациентов. Общее число выздоровевших после COVID-19 в столице приближается к отметке в 250 тысяч, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 33 миллиона

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 942 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 246 074", - заявила Ракова журналистам.

Вице-мэр напомнила выздоровевшим, что они могут сдать плазму крови или стать социальным волонтером. Желающим предлагают обратиться на горячую линию по номеру +7 (495) 870-45-16. Условия для доноров следующие: возраст - от 18 до 55 лет, отсутствие хронических заболеваний и отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.