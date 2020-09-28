В Москве выздоровели от коронавируса еще 942 человека

Предложение стать донором плазмы остается в силе

Московские врачи за минувшие сутки вылечили от связанных с коронавирусом заболеваний более 900 пациентов. Общее число выздоровевших после COVID-19 в столице приближается к отметке в 250 тысяч, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 942 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 246 074", - заявила Ракова журналистам.

Вице-мэр напомнила выздоровевшим, что они могут сдать плазму крови или стать социальным волонтером. Желающим предлагают обратиться на горячую линию по номеру +7 (495) 870-45-16. Условия для доноров следующие: возраст - от 18 до 55 лет, отсутствие хронических заболеваний и отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

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