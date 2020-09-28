Американский суд заблокировал запрет на скачивание TikTok

Пока только временно

Суд в США временно заблокировал запрет Дональда Трампа на скачивание TikTok, он должен был вступить в силу в полночь. В администрации президента подтвердили, что готовы подчиниться этому решению.

Теперь американские граждане могут продолжать свободно скачивать приложение и обновлять его. Правда, пока только до 12 ноября. До этой даты компании Oracle и Walmart должны приобрести американский сегмент соцсети, сделку неделю назад одобрил Дональд Трамп. Если купля-продажа не состоится, TikTok на территории США начнут блокировать, отмечает "ТВ Центр".

Война с приложением разгорелась в конце июля. Тогда глава Белого дома заявил, что китайские серверы несут угрозы национальной безопасности и обвинил их в слежке за гражданами. Трамп поставил ультиматум: либо американский сегмент покупает компания из США, либо TikTok уходит из страны.

Руководство китайской компании уже сообщило, что продолжит диалог с Вашингтоном о продаже доли приложения.

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