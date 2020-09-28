Айзу Анохину заподозрили в перевозке оружия на Мальдивах

Это случилось из-за подарка ее возлюбленного

У певицы и телеведущей Айзы Анохиной возникли проблемы при возвращении в Москву из Мале - столицы Мальдивских островов. Вместе с детьми она провела около трех часов в полицейском участке.

Айзу Анохину задержали в аэропорту Мале. Правоохранителям не понравилось серебряное украшение Анохиной в виде пули. Россиянку заподозрили в перевозке оружия, однако благодаря вмешательству представителя "Аэрофлота" ситуацию удалось разрешить благополучно. Знаменитость успела на свой рейс и сейчас находится в России.

"Никакого стресса особо не было, - рассказала Айза Анохина 5-tv.ru. - Это украшение оно недорогое по цене, а дорогое мне. Это память, подарок, я с ним летаю. <…> Некоторые думали, что украшение раскручивается и там какие-то наркотики. Нет, это не так!"

У себя в Instagram Анохина сообщила, что украшение в виде пули ей подарил певец Олег Майами. "И, кстати, украшения мне вернули, долго хотели забрать", - написала Анохина.

Добавим, что Айза Анохина воспитывает сына от рэпера Алексея Долматова, более известного как Гуф, и сына от бизнесмена Дмитрия Анохина. С 2019 года она встречается с Олегом Майами.

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