Швейцарские Альпы завалило снегом

Местами выросли сугробы до 25 сантиметров

В Швейцарии, Австрии и Германии неожиданно рано выпал первый снег. Жители многих районов никогда не видели его в сентябре.

Ещё несколько дней назад столбики термометров показывали +20, а сейчас в отдельных регионах Швейцарских Альп выросли сугробы до 25 сантиметров. Это рекорд. Из-за сильного снегопада были заблокированы перевалы. Для безопасности водителям пришлось надевать на автомобили цепи противоскольжения.

Расчищали дороги и в Австрии. Там снег выпал на высоте всего 550 метров над уровнем моря. Такого не было около десяти лет.

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