Российские и турецкие военные провели совместную тренировку в Идлибе

Отрабатывались действия при атаке боевиков

Российские и турецкие военные провели ещё одну совместную тренировку в зоне деэскалации Идлиб. Отрабатывалась слаженность действий при атаке боевиков на механизированную колонну во время патрулирования.

По легенде, российский бронетранспортер подорвался на самодельном фугасе. Военные отработали оказание медицинской помощи раненым и оперативную эвакуацию подбитой машины, передает "ТВ Центр".

Такие учения не случайны. В зоне деэскалации Идлиб активизировались террористы, и подобные совместные тренировки необходимы для того, чтобы патрулирование в этом районе проходило максимально безопасно.

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