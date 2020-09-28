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Кудрин спрогнозировал влияние новых санкций на Россию

10:18
  • понедельник
  • 28 сентября 2020

Он уверен, что ограничения станут для страны ударом

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин оценил вероятность того, что страны Запада решат и дальше продолжать ужесточать отношения с Россией. По его мнению, другие государства не станут выходить на новый уровень ограничений.

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Кудрин заявил, что происходящее сейчас в отношениях между Россией и Западом можно назвать "своего рода покусыванием". "Думаю, в ближайшее время в отношении России не будут вводить какие-то существенные санкции. То есть, надеюсь, мы не перейдем к какому-то другому уровню ограничений. Скорее всего, мы будем наблюдать своего рода покусывание, так же, как это было последнее время", - отметил он.

Глава Счетной палаты подчеркнул, что от введения антироссийских санкций могут пострадать и другие страны. Однако и для России любое новое ограничение будет иметь негативный эффект, подчеркнул Кудрин. По его словам, у страны нет иммунитета к будущим санкциям. При этом к уже введенным россияне успели приспособиться, передает RT.

"Бизнес перестроился и стал учитывать новые риски, правительство стало по-другому реагировать и поддерживать какие-то отрасли. В этом смысле - мы научились работать и жить в этих условиях", - заключил Кудрин.

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