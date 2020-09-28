Саакашвили порекомендовал Киеву игнорировать советы Брюсселя

Европейские директивы политик назвал "идиотскими"

Далеко не все требования, которые предъявляет Брюссель Киеву, следует выполнять. Многие директивы носят сомнительный характер и вредят Украине, считает экс-президент Грузии, глава украинского Национального комитета реформ Михаил Саакашвили.

"Украинским властям нельзя слепо следовать европейским директивам, иногда идиотским", - заявил Саакашвили в эфире телеканала "Украина-24". Он добавил, что копирование законов европейских стран не исправит ситуацию в Незалежной.

Саакашвили сожалеет, что не все украинские политики понимают: если Украина примет законы Австрии или Швеции, то украинцы не станут жить лучше. Политик уверен, что положение в стране от этого только ухудшится.

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