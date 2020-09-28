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Экс-муж Лолиты потратил 800 тысяч на операции после аварии

10:33
  • понедельник
  • 28 сентября 2020

Он питается через трубочку

Тренер по фитнесу и сквошу Дмитрий Иванов, который недавно развелся с певицей Лолитой, рассказал о последствиях аварии. Он попал в больницу в конце мая и до сих пор продолжает лечение.
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"После несчастного случая не удалось полностью восстановить лицо. У меня еще остались гематомы. Было 12 переломов, глаз не было видно, нос просто отсутствовал. Хрящ был поломан. Поставили штыри, я дышал через рот. Пять дней не мог встать. Передних зубов сейчас вообще нет - хожу с капой", - сообщил Иванов в программе "Звезды сошлись". 

По словам экс-мужа Лолиты, он сделал операции на нос, скулы и губы. Он не может полностью закрыть правый глаз. За последние месяцы тренер похудел на восемь килограммов, поскольку вынужден питаться через трубочку. 

За операции Дмитрий Иванов заплатил 800 тысяч рублей. Часть суммы ему помогли собрать друзья. Мужчине еще предстоит пройти через несколько операций. 

Иванов по-прежнему скрывает подробности аварии. Лишь уверяет, что его бывшая жена не имеет к этому никакого отношения. "Был несчастный случай, - подчеркнул он. - Пока идет следствие, я не могу сказать, что случилось".  

30 апреля Иванов и Лолита официально развелись спустя девять лет совместной жизни. Певица и ее адвокат безуспешно пытались доказать, что тренер женился на звезде из корыстных побуждений.

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