Кудрин заявил о необходимости новых мер поддержки экономики из-за COVID

Из-за роста новых случаев могут быть введены ограничения, но они будут незначительными

Алексей Кудрин не отрицает, что в случае начала в России второй волны COVID-19 населению потребуется новая помощь государства, а также новые меры поддержки экономики страны.

Глава Счетной палаты предположил, что новые ограничения в связи с распространением коронавируса будут незначительными и рекомендательными. Кудрин высказал мнение, что, наученные горьким опытом, россияне и сами станут меньше посещать магазины и рестораны, пользоваться общественным транспортом. "В этом смысле, я считаю, что нужны будут новые меры поддержки экономики", -уверен Кудрин.

При этом он подчеркнул, что государству придется обратить особое внимание на бедных и разработать дополнительные меры по снижению бедности и по помощи населению. По словам главы Счетной палаты, в России есть деньги на это.

"У нас за первую половину 2020 года количество бедных граждан увеличилось более чем на миллион человек. То есть речь идёт о семьях, которые, как правило, не могут обеспечивать себя даже самым необходимым. Зачастую это семьи, в которых дети ходят в школу или готовятся поступать в университет", - рассказал Кудрин. Он добавил, что на сегодняшний день в России количество бедных перешагнуло отметку в 20 миллионов человек, передает RT.

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