В России за сутки выявили больше 8 тысяч заболевших коронавирусом

Выздоровели 2702 человека

За минувшие сутки в России выявили еще 8135 заболевших коронавирусом. Это на 268 человек больше, чем днем ранее.

В Москве подтверждено 2217 случаев заражения коронавирусом. В Подмосковье заболели еще 212 человек.

Вылечились от коронавируса 2702 пациента, в том числе в Москве – 942. Скончался 61 заразившийся, из них 16 – в столице.

Всего с начала пандемии в России выявлено 1159573 случая заражения коронавирусом. Скончались 20385 человек. Выздоровели 945920 пациентов.

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