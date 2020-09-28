Губернатора Алтайского края госпитализировали с пневмонией

Тест на коронавирус отрицательный

Двустороннюю пневмонию определили врачи у губернатора Алтайского края. Виктор Томенко, у которого ранее был обнаружен коронавирус, госпитализирован, сообщили в правительстве региона.

"В воскресенье, 27 сентября, Виктор Томенко, проходивший ранее лечение от коронавируса дома, госпитализирован с двусторонней пневмонией в краевую клиническую больницу, где он находится на стационарном лечении", - говорится в сообщении. В правительстве отмечают, что тест на COVID-19 у губернатора отрицательный.

Региональный оперштаб тем временем сообщает, что за прошедшие сутки в крае выявлено 89 инфицированных. Общее число выявленных случаев коронавируса в крае достигло 13 635.

Информация о том, что у губернатора Алтайского края выявлен коронавирус, появилась 22 сентября. Томенко лечился дома и продолжал работать дистанционно. В своем обращении к гражданам он просил их соблюдать меры безопасности, передает ТАСС.

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