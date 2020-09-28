Россиян предупредили об аномальной зиме

Февраль будет более холодным, чем в прошлом году

Температурные аномалии на всей территории России прогнозируют синоптики предстоящей зимой. В некоторых регионах будет теплее, чем обычно, в других, напротив, ожидаются рекордные холода.

В октябре воздух прогреется выше нормы в Северо-западном округе, Красноярском крае, Кемеровской и Иркутской областях, на Дальнем Востоке. При этом холоднее, чем в прошлом году, этот месяц будет на юге Центрального и Приволжского федеральных округов.

В ноябре температуры выше обычных установятся на востоке Северо-Западного федерального округа, на севере Приволжского, Уральского и Сибирского и на северо-востоке Якутии. Декабрь окажется более теплым на большей части СЗФО, на севере Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов, а также в Якутии.

"Февраль ожидается холоднее прошлогоднего на большей части территории Российской Федерации за исключением восточных регионов Дальневосточного федерального округа", — говорится в прогнозе с октября по март, опубликованном на сайте Гидрометцентра.

Март будет теплее, чем в 2020 году, в Центральном, Приволжском федеральных округах, на большей части Южного и Сибирского и на Чукотке. В то же время, в некоторых регионах Центрального и Приволжского, а также на большей части Уральского федерального округа первый весенний месяц ожидается холоднее обычного.

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