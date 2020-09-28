ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиян предупредили об аномальной зиме

10:56
  • понедельник
  • 28 сентября 2020

Февраль будет более холодным, чем в прошлом году

Температурные аномалии на всей территории России прогнозируют синоптики предстоящей зимой. В некоторых регионах будет теплее, чем обычно, в других, напротив, ожидаются рекордные холода.
Россиян предупредили об аномально теплом сентябре

В октябре воздух прогреется выше нормы в Северо-западном округе, Красноярском крае, Кемеровской и Иркутской областях, на Дальнем Востоке. При этом холоднее, чем в прошлом году, этот месяц будет на юге Центрального и Приволжского федеральных округов.

В ноябре температуры выше обычных  установятся на востоке Северо-Западного федерального округа, на севере Приволжского, Уральского и Сибирского и на северо-востоке Якутии. Декабрь окажется более теплым на большей части СЗФО, на севере Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов, а также в Якутии.

"Февраль ожидается холоднее прошлогоднего на большей части территории Российской Федерации за исключением восточных регионов Дальневосточного федерального округа", — говорится в прогнозе с октября по март, опубликованном на сайте Гидрометцентра.

Март будет теплее, чем в 2020 году, в Центральном, Приволжском федеральных округах, на большей части Южного и Сибирского и на Чукотке. В то же время, в некоторых регионах Центрального и Приволжского, а также на большей части Уральского федерального округа первый весенний месяц ожидается холоднее обычного.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Теплая погода
Теплая погода
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.