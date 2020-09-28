В России могут поменять правила сдачи ЕГЭ

В Рособрнадзоре рассказали о самой популярной идее

В Рособрнадзоре завершили сбор и анализ предложений по совершенствованию ЕГЭ. По итогам проведения экзамена в 2020 году в ведомство поступило множество предложений о сохранении Единого госэкзамена только для тех выпускников, которые намерены поступать в вуз.

Сбор инициатив по совершенствованию ЕГЭ проводился с момента завершения основного периода экзаменов и до 1 сентября. В Рособрнадзоре отмечают, что свои предложения могли внести все желающие.

"Среди писем, поступивших в Рособрнадзор, были предложения, касающиеся организации видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов. Также поступили предложения отказаться от обязательной сдачи ЕГЭ всеми выпускниками школ и сохранить экзамены только для поступающих в вузы", - сказано в сообщении ведомства.

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