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Самойлова устроила раздачу вещей своих детей и разочаровалась в людях

11:29
  • понедельник
  • 28 сентября 2020

Ее поразила людская неблагодарность

Модель и блогер Оксана Самойлова пожаловалась на неблагодарных людей, которым не понравилась ее благотворительная акция. 
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27 сентября Самойлова раздала 800 вещей, которые носили ее дети. Каждой маме, ставшей участницей акции, досталось по три вещи. По словам звезды, она могла бы устроить аукцион и заработать на продаже одежды, однако она решила помочь нуждающимся. 

К сожалению, некоторые участницы акции повели себя не самым достойным образом. Одна женщина, например, попыталась украсть верхнюю одежду, а другие жаловались на отсутствие брендовых вещей. 

"Уже бесплатно отдаешь, а люди все равно недовольны. У меня просто шок. Я, наверное, никогда в жизни не буду делать таких тем. Не делай добра, не получишь зла. Эта ситуация меня просто убила. У меня психологическая травма", - заявила Оксана Самойлова в Instagram. 

Напомним, что модель Оксана Самойлова и рэпер Джиган воспитывают трех дочерей и сына.

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