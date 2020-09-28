Самойлова устроила раздачу вещей своих детей и разочаровалась в людях

Ее поразила людская неблагодарность

Модель и блогер Оксана Самойлова пожаловалась на неблагодарных людей, которым не понравилась ее благотворительная акция.

27 сентября Самойлова раздала 800 вещей, которые носили ее дети. Каждой маме, ставшей участницей акции, досталось по три вещи. По словам звезды, она могла бы устроить аукцион и заработать на продаже одежды, однако она решила помочь нуждающимся.

К сожалению, некоторые участницы акции повели себя не самым достойным образом. Одна женщина, например, попыталась украсть верхнюю одежду, а другие жаловались на отсутствие брендовых вещей.

"Уже бесплатно отдаешь, а люди все равно недовольны. У меня просто шок. Я, наверное, никогда в жизни не буду делать таких тем. Не делай добра, не получишь зла. Эта ситуация меня просто убила. У меня психологическая травма", - заявила Оксана Самойлова в Instagram.

Напомним, что модель Оксана Самойлова и рэпер Джиган воспитывают трех дочерей и сына.

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