Воронеж в кольце огня: площадь природных пожаров увеличилась вдвое

К тушению готова приступить авиация

Огненный шторм бушует в Воронежской области. Регион в кольце десятков природных пожаров, которые плотной стеной приближаются к населенным пунктам. Площадь, охваченная пламенем, за ночь выросла вдвое - выгорело больше двухсот гектаров леса. Спасатели круглосуточно ведут борьбу со стихией, на помощь им прибыли пожарные из других регионов, но ситуацию осложняет сильный ветер. Сейчас главная задача - не подпустить огонь к жилым домам.

Стена огня подобралась к трассе вплотную. Ночью над Воронежской областью полыхало оранжево-красное зарево. Пламя порой поднималось выше 10 метров. Из-за плотного дыма видимость практически нулевая. Водители спешили поскорее проскочить этот участок дороги. Задерживаться опасно для жизни. Но иногда приходилось сбросить скорость и прижаться к обочине, чтобы пропустить пожарную машину.

Огонь распространяется с пугающей скоростью. Буквально волной захлестывает леса и замыкает в кольцо областной центр. Сейчас пламя бушует на общей площади в 200 гектаров. За ночь масштаб бедствия увеличился в 15 раз. В одном из посёлков сгорел жилой дом, уничтожены хозяйственные постройки. В МЧС сообщили, что погибших и пострадавших нет.

Спасатели работают и днём и ночью. Задействованы все силы региона. Сегодня на подмогу прибыли пожарные и из соседних Липецкой и Тульской областей. К тушению привлечена авиация. Вертолёт Ми-8 почти сутки сбрасывает на очаги возгорания тонны воды. Однако ветер пока раздувает пламя быстрее. Сотрудники МЧС едва успевают спасать от огня даже свою технику.

Сухая погода стоит в Воронежской области весь сентябрь. На протяжении месяца здесь то и дело возникали мелкие очаги возгорания. Однако в минувшее воскресение сдержать распространение огня уже не удалось. Виной тому - порывистый ветер до 18 метров в секунду. Из-за него пламя моментально поглотило леса и сухую траву на полях.

Наиболее сложная ситуация в посёлках Медовка и Ямное. Именно там спасателям пришлось задействовать вертолёт. Угрозы для жителей сейчас нет, но во власти огня остаются леса и поля рядом с населёнными пунктами.

Пожар сейчас тушат больше 300 спасателей и около 100 единиц техники. Накануне на помощь прибыл ещё один вертолёт Ми-8 и самолёт Бе-200. Пока они стоят в полной боевой готовности. Но в МЧС заявили, что если ситуация не улучшится, авиация приступит к работе уже сегодня.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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