В жилых домах Москвы начали включать отопление

Подача тепла началась раньше срока из-за роста новых случаев коронавируса

Сегодня начинают действовать рекомендации для жителей Москвы и области, введённые из-за коронавируса. Людей старше 65 лет, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями, просят оставаться дома. Также с этого дня, чтобы предотвратить взрывной рост заболеваемости, столичные предприятия начинают снова переводить сотрудников на удалённый режим работы.

Кроме того, в Москве по распоряжению мэра досрочно стартовал отопительный сезон. Процедура занимает около пяти дней, но власти рассчитывают сделать это быстрее. Как рассказали в мэрии, на социальные объекты тепло начали подавать раньше, после жилых домов дойдет очередь до торговых и промышленных предприятий. А для тех, кто решил остаться на даче, организована доставка дров, передает "ТВ Центр".

Во всех регионах усиливают контроль за соблюдением санитарных норм в общественных местах, а у пассажиров транспорта проверяют наличие защитных масок и перчаток.

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