Стартовал форум регионов России и Белоруссии

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Россия и Белоруссия дали старт работе двухдневного Форума регионов, на котором обсудят сохранение исторического наследия Победы в Великой Отечественной войне и экономическое сотрудничество двух стран. В Европе тем временем не оставляют попыток повлиять на внутреннюю ситуацию в республике, в том числе руками оппозиционных сил.

Утренняя зарядка в Витебске: двести десантников на пробежке под государственными флагами. Мальчишки и молодежь восхищенно глядят им вслед. Армия обычно вне политики, но сегодня, говорят офицеры, ситуация в стране настолько сложная, что военные тоже имеют право высказать свое мнение. Пусть даже таким необычным способом.

"Наш флаг красно-зеленый, наша родина - Республика Беларусь. Мы за стабильность, за процветание, за мир в нашей стране. Беларусь не отдадим", - заявил

заместитель командира бригады ВДВ Денис Кривцов.

Не отдадим Беларусь, говорят и сотни горожан в Минске. Около памятника погибшим в Великой Отечественной дан старт автопробегу в поддержку независимости, которую отставали и за которую боролись деды и прадеды.

Патриотами себя считают и те, кто вышел на марш оппозиции. Сегодня каждое такое шествие сопровождается драками с силовиками. Жесткую реакцию милиции в Европе называют подавлением демократических свобод. Президент Франции открыто призвал Лукашенко уйти в отставку. Глава Белоруссии в ответ посоветовал Макрону сделать то же самое.

"Как президент страны, исходя из принципов самого господина Макрона, хочу сказать, что сам президент Франции, следуя собственной логике, должен был бы уйти в отставку еще два года назад, когда на улицы Парижа только начали выходить "желтые жилеты". Годы идут, "жилеты" до сих пор на улицах, господин Макрон на удивление тоже до сих пор в должности, а Франция стала страной, где массовые протесты стали привычным явлением", - заявил Лукашенко.

Макрон, кстати, сегодня с визитом в Литве. Не исключено, что уделит внимание Тихановской. Пока же Литва сама уделяет время Белоруссии больше чем внутренним проблемам. Например, призвала страны ЕС выступить посредниками в урегулировании белорусского кризиса. Впрочем, в Минске сегодня все внимание сейчас - крупному форуму регионов Белоруссии и России.

"Дружественные отношения России и Республики Беларусь - это долгосрочные интересы наших стран и народов. Обе стороны имеют значительный совместный багаж сотрудничества в экономической и социально-гуманитарной сферах. Это наше объективно конкурентное преимущество", - заявил председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

"За 25 лет товарооборот между нашими странами вырос более чем в 6 раз. И к 2019 году составил 38,7 миллиарда долларов США – 46% от всего внешнеторгового оборота Белоруссии. Сегодня белорусская продукция присутствует практически во всех российских регионах", - говорит председатель постоянной комиссии верхней палаты парламента по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец.

Тематика вопросов, которые обсуждают участники форума, разнообразная: от сохранения исторического наследия Великой Победы и укрепления братских и духовных связей народов до экономической интеграции Белоруссии и России. Например, взаимовыгодное сотрудничество в области транспорта, сельского хозяйства, торговли энергоресурсами.

Тимур Абдуллаев, Александр Званцев, Анастасия Панкова. "ТВ Центр".

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