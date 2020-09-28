В МИД объяснили смысл антироссийской риторики Запада

Дело в давлении на страны постсоветского пространства

Замглавы российского Министерства иностранных дел Андрей Руденко объяснил, почему на Западе все чаще прибегают к антироссийской риторике. По его словам, это позволяет другим государствам преодолеть свои внутренние противоречия.

"Сегодня антисоветская, антироссийская и антибелорусская риторика используется западными оппонентами для преодоления усиливающихся с середины 2000-х годов противоречий, трений внутри самих западных институтах, сплочения на почве общего "врага и угрозы", - уверен Руденко.

Он отметил, что многие страны все чаще прибегают к фальсификации истории, чтобы отбелить собственное прошлое и ослабить страны, которые не желают подчиняться новому мировому порядку, передает РИА Новости.

Руденко добавил, что навязывание мировому сообществу мысли о том, что Советский Союз повинен в начале Второй мировой войны не меньше фашистской Германии, ставит под сомнение легитимность послевоенного миропорядка и роли СССР в обеспечении международной безопасности.

"Москва и Минск традиционно взаимодействуют в деле борьбы за сохранение исторической правды", - резюмировал замглавы МИД России.

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