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Сына иркутского экс-губернатора заподозрили в крупном хищении

12:08
  • понедельник
  • 28 сентября 2020

Ущерб оценивается в 185 миллионов рублей

По делу о коррупции задержан сын бывшего губернатора Иркутской области и депутат заксобрания региона Андрей Левченко. Как сообщают в Следственном комитете, он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

Левченко может быть причастен к хищению средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов. По версии следствия, вместе с подельником, который сейчас под домашним арестом, он завышал стоимость работ и оборудования. Ущерб, причинённый региону от преступных схем, оценивается более чем в 185 миллионов рублей.

"Сегодня Андрей Левченко задержан по подозрению в совершении указанного преступления. По месту его жительства, работы, а также у его отца проведены обыски. В данный момент следствием решается вопрос об избрании Андрею Левченко меры пресечения. Проводятся следственные действия, направленные на установление других участников преступления", - сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
 

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