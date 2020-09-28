Навальный подтвердил информацию о тайном визите Меркель

Блогер утверждает, что это была "встреча с семьей"

Канцлер Германии Ангела Меркель действительно посещала Алексея Навального, когда тот лежал в берлинской клинике Charite. Сообщения немецких СМИ подтвердил сам российский блогер в своем Twitter. Однако Навальный не согласен с тем, что визит был тайным.

"Встреча была, но не стоит называть ее "секретной". Скорее, частная встреча и разговор с семьей. Я очень признателен канцлеру Меркель за то, что она навестила меня в больнице", - написал блогер.

О встрече Ангелы Меркель с Алексеем Навальным в берлинской клинике сообщил Der Spiegel. Издание утверждало, что визит канцлера прошел "в условиях полной секретности". Авторы считают, что таким жестом Меркель продемонстрировала "солидарность правительства Германии" с российским оппозиционером.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"