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Навальный подтвердил информацию о тайном визите Меркель

11:23
  • понедельник
  • 28 сентября 2020

Блогер утверждает, что это была "встреча с семьей"

Канцлер Германии Ангела Меркель действительно посещала Алексея Навального, когда тот лежал в берлинской клинике Charite. Сообщения немецких СМИ подтвердил сам российский блогер в своем Twitter. Однако Навальный не согласен с тем, что визит был тайным.
Стало известно о тайном свидании Меркель с Навальным в клинике Charite

"Встреча была, но не стоит называть ее "секретной". Скорее, частная встреча и разговор с семьей. Я очень признателен канцлеру Меркель за то, что она навестила меня в больнице", - написал блогер.

О встрече Ангелы Меркель с Алексеем Навальным в берлинской клинике сообщил Der Spiegel. Издание утверждало, что визит канцлера прошел "в условиях полной секретности". Авторы считают, что таким жестом Меркель продемонстрировала "солидарность правительства Германии" с российским оппозиционером.

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