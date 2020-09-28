Штаб: рост числа заболевших COVID-19 в Москве соответствует мировому тренду

Россиянам рассказали о ситуации в стране и в мире

В Москве, в соответствии с мировым трендом, начинает расти число новых диагностированных случаев COVID-19, отметили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

"За сутки в столице подтверждено 2 тыс. 217 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число госпитализаций тоже растет, за сутки в больницы поступило 795 человек. Темп прироста новых случаев за две недели составляет 0,41%. В соответствии с критериями Роспотребнадзора показатель меньше 1% говорит о стабильной эпидемиологической ситуации в городе", - сказано в сообщении.

Отмечается, что 39,7% новых заболевших – граждане в возрасте от 18 до 45 лет, 30,1% - от 46 до 65 лет, 12,3% - от 66 до 79 лет, еще 5,4% - старше 80 лет. 12,5% заболевших – дети до 18 лет, передает АГН "Москва".

В оперштабе добавили, что на сегодняшний день столичные показатели по заболеваемости COVID-19 втрое ниже, чем были на пике пандемии. Для сравнения, в Бельгии прирост заболевших составил 40%, а в Оттаве сентябрьские показатели соответствуют апрельским.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"