Звезда "Игры престолов" стал отцом во второй раз

Имя мальчика пока держат в секрете

У исландского спортсмена и актера Хафтора Бьёрнссона, который неоднократно боролся за звание самого сильного человека планеты, родился сын. Вес малыша составил 3,5 килограмма, а рост - 53 сантиметра.

Сын Хафтора Бьёрнссона и Келси Хенсон родился 26 сентября. По словам актера, жена вела себя спокойно и прекрасно перенесла роды. "Я восхищен ее силой и горд тем, как она подготовилась к родам", - написал Бьёрнссон в Instagram.

Вскоре после рождения малыша Бьёрнссон и Хенсон позвонили своей дочери, которая познакомилась с братиком.

Напомним, что Хафтор Бьёрнссон сыграл Григора Клигана (Гору) в сериале "Игра престолов".

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