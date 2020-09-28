Курс доллара побил апрельский антирекорд

Американская валюта впервые с апреля поднялась до 79 рублей

Ситуация на рынке нефти продолжает оказывать негативное влияние на курс российской валюты. Доллар на Московской бирже впервые со 2 апреля поднялся до 79 рублей. Позже курс немного снизился: американская валюта расчетами "завтра" торговалась за 78,93 рубля.

Евро также подрос – на 83 копейки. Единая европейская валюта показала максимум с января 2016 года - 91,76 рубля.

Эксперты утверждают, что все дело в ситуации на рынке нефти. Декабрьские фьючерсы на марку Brent дешевеют, опускаясь ниже 42 долларов за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI оцениваются ниже 40 долларов. Аналитики считают, что цены на нефть снижаются из-за опасений введения новых карантинных мер на фоне роста числа случаев COVID-19 во всем мире, передает РИА Новости.

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