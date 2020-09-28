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В МГД поддержали идею назвать улицу именем первого правителя русских поселений в Америке

12:37
  • понедельник
  • 28 сентября 2020

Депутат Герасимов прокомментировал инициативу

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов поддержал инициативу Российского военно-исторического общества назвать одну из столичных улиц в честь Александра Баранова - первого правителя русских поселений в Северной Америке.

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"Конечно, это историческая личность. Почему бы и не назвать одну из улиц в нашем городе в его честь. Думаю, что только надо посмотреть, чтобы была некоторая историческая привязка. Может быть, к нашим первооткрывателям, к истории нашей родины, к географическому открытию", - считает Герасимов.

Парламентарий добавил, что в Москве сейчас строится много новых улиц, и одной из них можно дать имя Баранова, передает АГН "Москва".

Ранее и.о. исполнительного директора Российского военно-исторического общества Андрей Орлов предложил увековечить имя первого главного правителя русских поселений в Северной Америке Александра Баранова и назвать в честь него улицу в Москве или Санкт-Петербурге, присвоить его имя одному из кораблей российского морского флота или создать произведение монументального искусства.

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