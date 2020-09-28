"Кукушка поехала": Кудрявцева рассказала о перенесенной депрессии

Сила воли позволила победить болезнь

Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что 10 лет назад у нее случился нервный срыв, из-за которого она полтора месяца лежала в клинике.

Трудности в личной жизни и работа на износ сыграли со звездой злую шутку. Однажды утром Кудрявцева встала с кровати и поняла, что потеряла интерес к жизни.

"Позвонила в клинику неврозов, ею заведует моя знакомая, и говорю: "По ходу, у меня кукушка поехала!" Мне было все неинтересно, я ничего не хотела делать - только лежать в кровати и все. Не дай бог никому! Врагу такого не пожелаю! Я знаю, что такое клиническая депрессия", - рассказала Лера Кудрявцева в интервью Ксении Собчак.

По словам телеведущей, в больнице она провела полтора месяца, причем не хотела оттуда выписываться.

Волевой характер помог Кудрявцевой преодолеть все трудности. "Я пацанка, женщина с яйцами", - объявила она.

Напомним, что 49-летняя Лера Кудрявцева живет в браке с 33-летним хоккеистом Игорем Макаровым. Они воспитывают дочь. У телезвезды есть 30-летний сын от предыдущих отношений.

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