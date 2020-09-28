Хоакин Феникс стал отцом в первый раз

У актера родился сын

Известный голливудский актер Хоакин Феникс впервые стал отцом. Актриса Руни Мара, с которой он состоит в отношениях с 2016 года, родила сына. Режиссер Виктор Косаковский рассказал, что пара решила назвать мальчика Ривер.

Из-за рождения ребенка Феникс отказался от участия в представлении фильма "Гунда", продюсером которого он выступил лично, передает Metro.

Феникс и Мара всю беременность старались тщательно скрывать положение актрисы и о рождении малыша официально заявлять не стали. Для 35-летней Руни Мара и 45-летнего Хоакина Феникса это первый ребенок. Влюбленные не успели узаконить свои отношения до рождения сына, однако о помолвке объявили в середине прошлого года.

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