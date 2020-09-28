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Роспотребнадзор назвал сроки выхода России на плато по коронавирусу

12:59
  • понедельник
  • 28 сентября 2020

Пика не будет

Роспотребнадзор не видит необходимости в дополнительных ограничениях в связи с обстановкой по коронавирусу в России. Достаточно тех, о которых уже объявлено – в частности, переход на удаленку и самоизоляция для людей из группы риска, заявил советник директора Центрального НИИ эпидемиологии, академик РАН Виктор Малеев.
В России за сутки выявили больше 8 тысяч заболевших коронавирусом

По словам Малеева, Роспотребнадзор разработал около 400 методических рекомендаций для различных производств, образовательных учреждений, учреждений культуры, где предусмотрены все необходимые меры. Они учитывают и возможность роста заболеваемости COVID-19, подчеркнул академик.

Малеев прогнозирует небольшой рост числа новых случаев коронавирусной инфекции, которые выявляют за сутки. Академик считает, что выхода на плато можно ожидать в октябре.

"Я думаю, что сейчас заболеваемость еще немного вырастет, и мы подойдем к плато. А потом начнется постепенное снижение, пик вряд ли будет. Скорее всего, плато будет в начале октября, а дальше потихоньку начнется снижение", - цитирует Малеева РИА Новости.

Академик не исключает того, что будут усилены штрафы за нарушение правил профилактики – в частности, за отсутствие масок в общественных местах.

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