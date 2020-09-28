Роспотребнадзор назвал сроки выхода России на плато по коронавирусу

Пика не будет

Роспотребнадзор не видит необходимости в дополнительных ограничениях в связи с обстановкой по коронавирусу в России. Достаточно тех, о которых уже объявлено – в частности, переход на удаленку и самоизоляция для людей из группы риска, заявил советник директора Центрального НИИ эпидемиологии, академик РАН Виктор Малеев.

По словам Малеева, Роспотребнадзор разработал около 400 методических рекомендаций для различных производств, образовательных учреждений, учреждений культуры, где предусмотрены все необходимые меры. Они учитывают и возможность роста заболеваемости COVID-19, подчеркнул академик.

Малеев прогнозирует небольшой рост числа новых случаев коронавирусной инфекции, которые выявляют за сутки. Академик считает, что выхода на плато можно ожидать в октябре.

"Я думаю, что сейчас заболеваемость еще немного вырастет, и мы подойдем к плато. А потом начнется постепенное снижение, пик вряд ли будет. Скорее всего, плато будет в начале октября, а дальше потихоньку начнется снижение", - цитирует Малеева РИА Новости.

Академик не исключает того, что будут усилены штрафы за нарушение правил профилактики – в частности, за отсутствие масок в общественных местах.

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