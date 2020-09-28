"Буду как Шер": Бузова собирается петь до старости

Певица надеется, что в старости поклонники поднесут ей микрофон

Ольга Бузова не собирается оставлять музыкальную карьеру. Своими планами на будущее певица поделилась с ведущей программы "Мой герой" на канале "ТВ Центр" Татьяной Устиновой.

Отвечая на вопрос, кем Бузова видит себя через 10 лет, она заявила, что собирается быть, "как Шер" (популярная американская певица, в этом году отметила 74-летие, - прим. редакции).

"Буду в 80 лет... Пускай микрофон будет вот здесь, но я буду стоять на сцене. А если что, поклонники подойдут и мне помогут – подвинут [микрофон]. Я себя вижу и в 80, и в 90, и в 100", - заявила Бузова.

При этом она призналась, что воспринимает критику близко к сердцу, хотя с годами "обросла панцирем". Особенно сильно Бузову пугает детская нелюбовь. Дети, в отличие от взрослых, еще не умеют быть тактичными, и могут сделать очень больно.

"Не верьте тем людям, которые говорят: "Мне всё равно". Я артист, мне не может быть всё равно. Есть одна очень хорошая мысль, которую я поняла, это очень важно, я это поняла и прочувствовала: я не могу нравиться всем, и это нормально. Так же как и мне не могут нравиться все", - заявила Бузова.

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