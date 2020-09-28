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"Чтобы ножки массировал": Бузова озвучила требования к любимому мужчине

14:21
  • понедельник
  • 28 сентября 2020

Певица надеется встретить "того единственного"

Ольга Бузова мечтает о доме, детях, большой собаке и любимом мужчине. Откровениями популярная певица поделилась с ведущей программы "Мой герой" на канале "ТВ Центр" Татьяной Устиновой.

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"Любимого, единственного рядом с собой мужчину, который будет любить меня безусловной любовью, всегда быть рядом, поддерживать, вдохновлять, помогать, ножки массировать, когда они болят после концерта", - призналась Бузова.

В ответ на это Устинова пожелала певице не влюбляться в негодяев, потому что те "обманут и надорвут душу", и напророчила ей двух сыновей.

"И дочку", - воскликнула Бузова.

Ранее певица поделилась своими творческими планами. По словам Бузовой, она намерена, "как Шер", петь до старости и даже в 100 лет выходить на сцену.

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