Депутат МГД Гусева: Бюджет столицы - открытый и понятный документ для всех москвичей

Каждый желающий может ознакомиться с финансовой ситуацией в городе

Председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева рассказала, что благодаря порталу "Открытый бюджет города Москвы" горожане могут ознакомиться с принципами бюджетной системы, основными источниками доходов и приоритетными направлениями расходов.

"С каждым годом столичный бюджет становится все более открытым и понятным: москвичи любого возраста и профессии на портале "Открытый бюджет города Москвы" могут найти исчерпывающую информацию о том, из чего складываются доходы, какие приоритетные направления расходов, как исполняется бюджет", - сказала Людмила Гусева агентству "Москва".

Для начала она посоветовала гражданам воспользоваться путеводителем по бюджету - этаким "финансовым навигатором" по бюджетной системе Москвы, где доступным языком описана система городских финансов.

Гусева также напомнила, что аналитические материалы об исполнении бюджета можно найти на сайтах Федерального казначейства по Москве и Контрольно-счетной палаты столицы.

Депутат отметила, что более 50% всех расходов городского бюджета носят социальный характер. Социальные обязательства перед москвичами исполняются в полном объеме, несмотря на непростую ситуацию, связанную с распространением коронавируса.

По словам Гусевой, жесткая экономия средств не должна обрекать Москву на стагнацию. В городе необходимо строить новые социальные учреждения, должны развиваться метрополитен и дорожная сеть.

Работа над столичным бюджетом ведется постоянно, заявила Людмила Гусева.

"Когда я представляла бюджет Москвы на 2020 год и плановые 2021-2022 годы, говорила о том, что как только мы примем бюджет на этот год, сразу начнем работать над бюджетом следующего года. И эта работа не останавливается ни на минуту. Да, в период жестких ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, мы проводили совещания и встречи онлайн, но работа продолжалась", - сказала Людмила Гусева.

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